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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, özel çocukları makamında ağırladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, özel eğitim kapsamındaki çocukları sosyal yaşama dahil edecek çalışmalar yapacaklarını belirtti.

03.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:24Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, özel çocukları makamında ağırladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, özel eğitim kapsamındaki çocukları sosyal yaşama dahil edecek çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bazı özel çocuklar, Yılmaz'ı ziyaret etti.
Balıkesir Zihinsel Engellileri Koruma Derneği yöneticileri eşliğinde belediyeye gelen çocukları makamında ağırlayan Yılmaz, yönetici olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapacaklarını bildirdi.
Yılmaz, her engelli bireyin devletin imkanlarına rahatlıkla ulaşabilmesi gerektiğini belirterek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı, engelli bireylerimiz noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyor, tüm engelli kardeşlerimi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Engelliler Günü, Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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