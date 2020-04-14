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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Salgında şu ana kadar 10 milyon lira harcadık"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında, "Salgınla mücadelede şu ana kadar 10 milyon lira harcadık.

14.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:18
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında, "Salgınla mücadelede şu ana kadar 10 milyon lira harcadık." dedi.
Video konferans yönetimiyle basın mensuplarıyla toplantı yapan Yılmaz, koronavirüsle mücadelede bireysel izolasyonun önemine vurgu yaptı.
Yılmaz, salgının bulaşmasını önleyici çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Virüsten korunmanın yolu belli. Kendi öz bakımımıza dikkat edip kişisel mesafemizi korumak.

Birimizin dikkati diğerinin hayatını etkiliyor. Bu sürecin ne kadar süreceğini kestiremiyoruz." diye konuştu.
20 ilçede de aynı çalışmayı yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Salgınla mücadelede şu ana kadar 10 milyon lira harcadık ve 2 milyonun üzerinde de maske dağıttık. Personel anlamında itfaiye, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) personelinde de pozitif çıktı ama hastaneye yatan yok. Pozitif çıktığında çalışanlarımıza izin verip test yaptırıyoruz. Salgınla ilgili olarak tasarrufa gitmedik. Hükümetin bize gönderdiği bir para var. Valiliklere paralar geldi. Bunları vatandaşlara harcayacağız. İlçe belediyelerine de aktardık."

Kaynak: AA

Etiketler: Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel
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