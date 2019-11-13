Haberler » Güncel » Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek - Haber

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların daha fazla kazanç elde etmesi için yerli boz ırk sığırların veriminin artırılması kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

13.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:32Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek
Büyükşehir Belediyesi hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların daha fazla kazanç elde etmesi için yerli boz ırk sığırların veriminin artırılması kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ilçesinde yerli boz ırk sığırlarla genetik olarak benzerlik gösteren "Piedmontese" ırkı boğa sperması kullanılarak tohumlama çalışması yapıldı.
Bu uygulama sonucunda dünyaya gelen 4 buzağı, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kayıt altına alınarak takip edilmeye başlandı.
Normallere göre daha fazla ağırlığa ulaşabilen buzağıların, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara daha fazla kazanç sağlaması hedefleniyor.
Projenin Dursunbey, Sındırgı ve Balya ilçelerinde de uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:34 Trabzonsporlu MS hastası, takımının maçını statta izlemenin mutluluğunu yaşıyor
17:34 Şehit annesi Emine Güler: "15 Temmuz'u unutmayın, unutturmayın"
17:34 Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı
17:34 Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi tutuklandı
17:34 Türkiye, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını şiddetle kınadı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:34:27