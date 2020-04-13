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Balıkesir Büyükşehir'den sağlıkçılar için 4 ek sefer

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklardan ücretsiz faydalanabilmesini sağlayan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., şimdi de sağlık çalışanları için özel ek seferler koydu.

13.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:45
Balıkesir Büyükşehir'den sağlıkçılar için 4 ek sefer
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklardan ücretsiz faydalanabilmesini sağlayan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., şimdi de sağlık çalışanları için özel ek seferler koydu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıkla mücadelede en büyük görevi üstlenen ve en riskli çalışma grubunu oluşturan sağlık personeli için harekete geçti. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., İstasyon-Plevne ve Şehir Hastanesi güzergahında çalışan ve 17.30'da sona eren 46 GB numaralı hattın sefer sayısını artırdı. Hatta 20.00-21.00-22.00-23.00 olmak üzere 4 yeni sefer ilave edildi.

Vardiya değişim saatlerine göre ayarlandı. BTT, özellikle vardiya değişim saatlerine göre planlanan ek seferlerle sağlık çalışanlarının daha kolay ve hızlı ulaşım sağlamasının yanı sıra üstlendikleri risk itibariyle vatandaşlardan ayrı seyahat etmesini hedefliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel
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