Balıkesir Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Balıkesir için sandığa giden vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Balıkesir seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Balıkesir'de kim önde? Balıkesir seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Yücel Yılmaz, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise İYİ Parti'den İsmail Ok gösterildi.DSP adına Tamer Kanber, Vatan Partisi adına Osman Aydın Şahin ve SP adına Salim Sait Terzioğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıkların %99,26'lık bir bölümü açıldı ve Balıkesir için 31 Mart yerel seçim sonuçları netlik kazandı. Yerel seçim sonuçlarına göre Balıkesir'de Yücel Yılmaz % 47,88 oy aldı. İsmail Ok'un aldığı oy ise % 46,35 olarak kayıtlara geçti.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim Sonuçlarına bakıldığı zaman Balıkesir'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Balıkesir'de 2014'de Yerel Seçimlerde AK Parti adına Ahmet Edip Uğur, CHP adına Sami Sözat aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 39,75 oy oranı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 31,63 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Sami Sözat % 25,31 oy oranı ile 3, SP adayı Mehmet Filiz% 1.05 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

BALIKESİR İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Balıkesir Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.