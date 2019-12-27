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Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk taliplilerinden biri de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu.

27.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:34 Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek
Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk taliplilerinden biri de Büyükşehir Belediyesi oldu. Yerli otomobilin ilk sipariş talebinde bulunan kurumlar arasında yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Tercihimiz yerli ve milliden yana olacak." dedi.

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ndeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk taliplilerinden biri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda belediye araçları yerli otomobil ile değiştirilecek.

Her kuruşu Türkiye'mizin kazancıdır

Yerli otomobilin seri üretimine geçilmesiyle birlikte tercihlerini yerli ve milli olandan yana kullanacaklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Dünya ekonomisinde söz sahibi olmak, var olmak için bizler de yerli ve milli otomobilimizi tercih edeceğiz. Bu otomobilden kazanılan her kuruş Türkiye'nin kazancıdır. Hizmet araçlarımızı yerli otomobil ile değiştirerek bu alanda öncü olmayı ve yerli üretimi desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.

"Tercihimiz yerli ve milli olandan yana"

"Türkiye'nin otomobili hayırlı olsun." diyen Başkan Yücel Yılmaz, yerli otomobilin ilk sipariş talebinde bulunan kurumlar arasında yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesiyle büyük bir gurur yaşadıklarını kaydeden Başkan Yücel Yılmaz "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projede emeği geçen, görev alarak bizlere bu gururu yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Balıkesir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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