İYİ Partiye Bırakılan Balıkesir'de CHP İl Yönetiminde İstifa Sesleri

CHP ile İYİ partinin anlaşması sonrasında Balıkesir'de CHP karıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın geri çekileceği iddiası sonrasında partililerin tepkisine sessiz kalmayan CHP İl Başkanı Serkan Sarı, partililerin karşısına çıkarak açıklama yaptı. Serkan Sarı, 'Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizinde desteğinizle bu görevi burada noktalarız." dedi.

CHP İL BAŞKANI'NDAN İSTİFA SİNYALİ

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının geri çekileceği iddiaları sonrasında partililere hitap etti. Sarı, "Görüşmelerimiz sürüyor. Bizim yönetimimizin adına bizim Balıkesir'de verecek bir safımız yok. Biz iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Bu imkan sağlanırsa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlanmaz ise biz yokuz. Ayrıntılar tarafımıza ulaşmadı. Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizinde desteğinizle bu görevi burda noktalarız. Bugün, Balıkesir'de CHP'nin yöneticileri hiç bir zaman boyun eğmedi, diz çökmedi. Hepiniz müsterih olun. Ben bu yolda tek başıma da olsa yürümeye hazırım" dedi.

CHP BALIKESİR BİNASINDA İSTİFA SESLERİ

Öte yandanAkın'ın adaylıktan çekildiği iddialarını üzerine çok sayıda partili il başkanlığı önünde toplandı. CHP Gençlik kollarına mensup bir çok üye Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek, Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı.