Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevi" açıklaması
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Balıkesir Ceza İnfaz Kurumunun korona virüsünden dolayı karantinaya alındığı iddialarını yalanlayarak, yalan ve maksatlı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
18.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:24
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Balıkesir Ceza İnfaz Kurumunun korona virüsünden dolayı karantinaya alındığı iddialarını yalanlayarak, yalan ve maksatlı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Balıkesir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüsünden dolayı karantina uygulandığı, firarların başladığı ve Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanlığında görevli 3 jandarma personelinin de korona virüsü tespit edildiğine ilişkin yalan paylaşımlar yapılmıştır. Şu ana kadar gerek jandarma personeli, gerekse ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerle cezaevi personelinde korona virüsü tanısı konulmuş kimse bulunmamaktadır. Ceza infaz kurumlarında korona virüsle mücadele kapsamında gerekli önlemler titizlikle uygulanmaktadır. Yalan ve maksatlı paylaşım yapan şahıslarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanıldığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - BALIKESİR
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Balıkesir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüsünden dolayı karantina uygulandığı, firarların başladığı ve Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanlığında görevli 3 jandarma personelinin de korona virüsü tespit edildiğine ilişkin yalan paylaşımlar yapılmıştır. Şu ana kadar gerek jandarma personeli, gerekse ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerle cezaevi personelinde korona virüsü tanısı konulmuş kimse bulunmamaktadır. Ceza infaz kurumlarında korona virüsle mücadele kapsamında gerekli önlemler titizlikle uygulanmaktadır. Yalan ve maksatlı paylaşım yapan şahıslarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanıldığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA
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