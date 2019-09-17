Haberler » 3. Sayfa » Haber

Balıkesir'de 1'i FETÖ'cü, 2 cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir polisi haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 1'i FETÖ üyesi olmak üzere 2 kişiyi yakaladı.

17.09.2019 09:55Balıkesir'de 1'i FETÖ'cü, 2 cezaevi kaçağı yakalandı
Balıkesir polisi haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 1'i FETÖ üyesi olmak üzere 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K. ile Konutta Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma-Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma-Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma ve Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma Suçlarından 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve cezaevi firarisi olarak 6 ayrı suçtan aranan G. E. yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:50 FETÖ'nün firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
13:46 Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahıs yakalandı
13:39 Taksisinde unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim etti
13:38 Kocaeli'de belediye önünde eylem yapan pazarcılara polis müdahale etti
13:36 Zigana Dağı'nda yola düşen ağaç Gümüşhane-Trabzon karayolunu ulaşıma kapattı
13:34 Afganistan'daki saldırıları Taliban üstlendi
13:33 Polisten kaçarken kaza yapmıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı