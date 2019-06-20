20.06.2019 13:37
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Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'inAyvalıkilçesinde yasa dışı yollardanYunanistan'ınMidilli Adası'na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nde rutin devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Midilli'ye doğru giden bottaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu biriAfganistan, 9'uİranuyruklu düzensiz göçmenleri alıp kıyıya çıkardı.
Sahil Güvenlik KomutanlığınınCunda Adası'ndaki yerleşkesine getirilen yabancı uyruklular, polis merkezine teslim edildi.
Yiyecek, içecek, giysi, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Ayvalık,Yunanistan,Midilli Adası,Balıkesir,Güncel

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