Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir
'inAyvalık
ilçesinde yasa dışı yollardanYunanistan
'ınMidilli Adası
'na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.Ege Denizi
'nde rutin devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Midilli'ye doğru giden bottaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu biriAfganistan
, 9'uİran
uyruklu düzensiz göçmenleri alıp kıyıya çıkardı.
Sahil Güvenlik KomutanlığınınCunda Adası
'ndaki yerleşkesine getirilen yabancı uyruklular, polis merkezine teslim edildi.
Yiyecek, içecek, giysi, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.