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Balıkesir'de 108 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 41'i çocuk toplam 108 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

13.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:15Balıkesir'de 108 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR'in ilçesinden yasadışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 41'i çocuk toplam 108 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edremit Körfezi'nde yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvalık ilçesi Altınova ve Maden Adası açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 38, Suriye uyruklu 62, Filistin uyruklu 4, Güney Afrika uyruklu 2, Irak uyruklu 1 ve Kongo uyruklu 1 olmak üzere 41'i çocuk, 29'u kadın ve 38'i erkek toplam 108 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvalık, Güncel

Kaynak: DHA

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