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Balıkesir'de 11 askeri personele FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 7 ilde 12 askeri personele eşzamanlı operasyon yapıldı.

26.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:56Balıkesir'de 11 askeri personele FETÖ operasyonu
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 7 ilde 12 askeri personele eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda aranan 12 askeri personelden 11'i yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli Ankara, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonla hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'i yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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