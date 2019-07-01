01.07.2019 19:58
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Balıkesir'de 120 dönüm otluk alan yandı

Balıkesir'de 120 dönüm otluk alan yandıBALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan arazi yangınında 120 dönümlük anız ve otlak alan zarar gördü.

Balıkesir 'de 120 dönüm otluk alan yandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan arazi yangınında 120 dönümlük anız ve otlak alan zarar gördü.
Bigadiç Eti Maden yolu Işıklar ovası Salmanlı mevkiinde çıkan arazi yangını çıktı. Yangına Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İtfaiye ekipleri,Bigadiç Belediyesi İtfaiye ekipleri,Eti Madene Bağlı İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangına söndürme işlemine katılan personelin büyük çabaları sonrası, yangının çevrede bulunan damların sıçraması engellenerek kontrol altına alındı. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve Bigadiç Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Saran yangını yerinde inceledi. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu "Yaklaşık 120 dönüm Anız ve otluk alan yanmış bulunmakta.Yangın kontrol altına alındı soğutma işlemleri devam ediyor. Allah'a şükürler olsun ekili alan kaybımız yok. Yolun diğer tarafında ekinler olduğu gibi tarlada duruyordu yangını oraya sıçratmadan söndürdük. Ekili arazilerimizi kurtardık. Yangına müdahale eden tüm ekibimize göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.Balıkesir'de 120 dönüm otluk alan yandı
Kaynak: İHA
Balıkesir , Bigadiç , Yerel

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