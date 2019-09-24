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Balıkesir'de 125 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 125 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı.

24.09.2019 22:40Balıkesir'de 125 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 125 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası mevkiinde bir kamyonette yapılan kontrolde şüpheli C.Ü.'nün cep telefonuna konum atıldığını tespit etti. Belirtilen konuma gidildiğinde 49 Afgan göçmen yakalandı. Edremit ilçesi Avcılar Mahallesi Edremit-Çanakkale Devlet karayolunda durdurulan kamyonette yapılan aramada ise 37 Afganistan uyruklu göçmen ve B.Ö. isimli 1 organizatör yakalandı. Yapılan araştırmada göçmenleri taşıyan araca başka bir aracın kılavuzluk yaptığı tespit edildi. Söz konusu
araçtaki Ü.T., T.T., Ü.K., K.Y. ve E.P. isimli organizatörler de gözaltına alındı.
Gömeç ilçesi Keremköy Mahallesi'nde kalabalık bir grubun görülmesi üzerine yapılan kontrolde ise 35 Pakistan, 39 Afganistan, 1 Özbekistan, 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 76 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan toplam 125 göçmen ve 6 organizatör hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
(İHA)

Balıkesir, Jandarma, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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