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Balıkesir'de 130 bin ekmek vatandaşın evine kadar ulaştırıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerde bulunan vatandaşlara 130 bin ekmek dağıttı.

12.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:10
Balıkesir'de 130 bin ekmek vatandaşın evine kadar ulaştırıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerde bulunan vatandaşlara 130 bin ekmek dağıttı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesince vatandaşların ihtiyaçları giderilmeye devam ediliyor.
Tedbirler kapsamında tüm önlemleri alan ekipler, 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen talepleri karşılıyor.
Ayrıca vatandaşların ekmek ihtiyacını gidermek adına Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş personeli de aralıksız ekmek üretimini sürdürüyor.
Balıkesir il genelinde ekiplerce, 130 bin ekmek talep eden vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Güncel
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