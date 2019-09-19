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Balıkesir'de 134 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 134 düzensiz göçmen yakalandı.

19.09.2019 18:30Balıkesir'de 134 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 134 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde iki ayrı kalabalık grubun olduğu yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, 77 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı, organizatör olduğu iddiasıyla Ş.B, F.B ve S.Ş'yi gözaltına aldı.
Gömeç'in Karaağaç Mahallesi Dış Gemi Yatağı mevkisinde kalabalık bir grubun görülmesi üzerine yapılan kontrolde ise 40 Suriye ve 17 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Midilli Adası, Balıkesir, Edremit, Gömeç, Güncel

Kaynak: AA

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