Balıkesir'de 14 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.
17.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:55
Balıkesir 'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları 7 bin 418 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 14 kişiyi Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek. - BALIKESİR
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları 7 bin 418 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 14 kişiyi Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Haberler
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Haberler
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Haberler
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu