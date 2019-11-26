Haberler » Güncel » Balıkesir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Balıkesir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 143 düzensiz göçmen yakalandı.

26.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:10Balıkesir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 143 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Maden Adası açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, iki lastik botu durdurdu.
Bottaki Afganistan uyruklu 50'si çocuk, 103 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayrıca, bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiğini belirten düzensiz göçmenlerin yardım talep etmesi üzerine harekete geçen ekipler, Ayvalık açıklarında lastik bottaki 14 Suriye, 12 Filistin, 8 Somali ve 6 Eritre uyruklu toplam 40 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan toplam 143 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 Palamutbükü sular altında
15:24 İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinden tepki
15:24 Brüksel'de mülteciler oturum izni için gösteri düzenledi
15:23 Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
15:19 NTO'dan kan bağışı kampanyası
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
11:11 Davutoğlu'nun kuracağı partinin 81 ilde teşkilatlanma faaliyetleri tamamlandı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
26.11.2019 15:26:03