Haberler » Güncel » Haber

Balıkesir'de 162 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 125 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

24.09.2019 23:36Balıkesir'de 162 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 125 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası mevkisinde şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Araçtaki C.Ü'nün cep telefonuna gönderilen adrese giden ekipler, Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmeni yakaladı.
Edremit-Çanakkale kara yolu Avcılar Mahallesi mevkisinde durdurulan kamyonette de Afganistan uyruklu 37 göçmen bulunduğu belirlendi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri değerlendirilen kamyonetteki şüpheli B.Ö. ile ona kılavuzluk yapan diğer araçtaki Ü.T, T.T, Ü.K, K.Y ve E.P. gözaltına alındı.
Gömeç ilçesi Keremköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise 35 Pakistan, 39 Afganistan, 1 Özbekistan ve 1 Türkmenistan uyruklu göçmen yakalandı.

Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:47 Organize suç örgütü operasyonu
23:47 Mardin'in Suriye sınırına tank sevkiyatı
23:46 Denizli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
23:45 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısıyla görüştü
23:44 "Dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen"
23:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü - NEW
23:40 New York'ta Sisi protestosu