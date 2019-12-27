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Balıkesir'de 17 silah ele geçirildi

Balıkesir'de polis son 48 saat içinde yaptığı uygulamalarda 17 adet silah ele geçirdi.

27.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:22 Balıkesir'de 17 silah ele geçirildi
'de polis son 48 saat içinde yaptığı uygulamalarda 17 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 48 saat içerisinde yapılan uygulamalarda 17 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir il merkezinde 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve 22 adet fişek, Gönen ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 8 adet fişek, Bandırma ilçesinde 3 adet ruhsatsız ateşli silah, 4 adet kurusıkı silah ve 25 adet fişek, Ayvalık ilçesinde 2 adet kurusıkı silah, Sındırgı ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 15 adet fişek, Edremit ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve 15 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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