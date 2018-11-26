Balıkesir'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmalarını sürdüren Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesi Altınoluk
Mahallesi Edremit- Çanakkale
karayolunun Antandros Ören
yerinin sahil kısmındaki ağaçlık alanda, Afganistan
uyruklu, 5'i çocuk, 7'si kadın 21 düzensiz göçmenle, göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen J.A'yı yakaladı.
Şüpheli J.A. gözaltına alınırken göçmenlerin de jandarmadaki işlemleri sürdüğü öğrenildi.
Çanakkale,Edremit,Balıkesir
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:54