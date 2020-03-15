Balıkesir'de 25 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.
15.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:32
Balıkesir 'de polis ekipleri il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Gönen, Gömeç, Erdek, Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Susurluk ilçesi ve il merkezinde toplam 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Gönen, Gömeç, Erdek, Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Susurluk ilçesi ve il merkezinde toplam 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa
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