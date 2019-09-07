Haberler» Güncel» Haber

Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

07.09.2019 21:44 Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, saat 02.30 sıralarında Ayvalık'ın 22 adası arasında hareket halindeki tekneden şüphelenen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tekneyi durdurdu.
Teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 12'si çocuk, 5'i kadın 25 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yasal işlemlerin yapılması için jandarmaya teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı
22:50   İlk yarı sessiz bitti
22:50   Beşiktaş Park kırmızı-beyaz!
22:50   Adrian Darya 1, Tartus Limanı açıklarında görüntülendi
22:50   Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra İstanbul'da
22:49   Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluştu
22:48   Dorian Kasırgası Kanada kıyılarına yöneldi