Balıkesir'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 26 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan şişme bot, fırtına nedeniyle Maden
Adası'na sürüklendi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Deniz İtfaiyesi ekiplerince kurtarılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerine teslim edildi.
Burada işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Çanakkale
Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yunanistan, Ayvalık, Balıkesir, Güncel
Kaynak: AA