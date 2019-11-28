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Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

28.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:10Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi İskele mevkisinde, bir grup düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından fark edildi.
Ekipler, Uzungöl mevkisine düzenledikleri operasyonla 26 Suriye uyruklu göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli G.H'yi yakaladı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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