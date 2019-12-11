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Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu!

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre saat 16.15'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Balıkesir dün akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde bir depremle de sarsılmıştı.

11.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:03

'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre saat 16.15'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 16.15'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü olan deprem 39.4378 enleme 27.9412 boylamda gerçekleşti. Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre altında oluştuğu bilgisine ulaşıldı.

4 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

16.15'teki 3,6 büyüklüğündeki depremin ardından yine merkez üssü Akçaköy olan 1,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 1,6'lık depremin saati 16.19 olarak kayıtlara geçti.

BALIKESİR DÜN DE SALLANMIŞTI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ ve Bursa'da da hissedilmişti.

MarmaraMarmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu!

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