Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
24.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:56
Balıkesir 'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.20'de Akçaköy merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 5.96 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. - BALIKESİR
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.20'de Akçaköy merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 5.96 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. - BALIKESİR
Kaynak: İHA