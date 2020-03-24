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Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

24.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:56
Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir 'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.20'de Akçaköy merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 5.96 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Akçaköy, Deprem, AFAD, Güncel

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