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Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

30.09.2019 19:48Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin şişme botla denize açıldığını tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23'ü Güney Afrika, 5'i Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 2'si Yeni Zelanda uyruklu olmak üzere 30 kişiyi yakaladı.
Altınova Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Çanakkale Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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