Balıkesir'de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.<br><br>Alınan bilgiye göre, Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi Madra Çayı deltasında bazı kişilerin şişme botla denize açılmak üzere olduğunu belirledi.<br><br>Bunun üzerine harekete geçen ekipler 8'i kadın, 14'ü çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 31 kişiyi yakaladı.<br><br>Ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen A.M'yi ise gözaltına aldı.