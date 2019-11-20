Haberler » Güncel » Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

20.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:12Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'a gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, İzmir plakalı bir minibüs ile bu minibüse öncülük eden otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araçlarda yapılan kontrolde, 11 Suriye, 16 Kongo, 1 Nijerya, 1 Güney Afrika ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatör oldukları değerlendirilen A.Ö. ve İ.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Yunanistan, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:58 Uşak'ta köylülerden sanayi bölgesine destek
11:58 Şule çet'in ölümüyle ilgili savcı mütalaasını açıkladı arşiv
11:58 İspark otoparkında değnekçiler yine görüntülendi
11:54 Vergi ödemede son gün 30 Kasım
11:53 Yapı Kredi 75. Yıl Sergisine 15 bin ziyaretçi
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
20.11.2019 11:59:14