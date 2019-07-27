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Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

27.07.2019 18:58 Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi mevkisi Çıplak Ada'nın güney kısmında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.

Midilli Adası'na doğru ilerleyen botu durduran ekipler, 13'ü çocuk, 9'u kadın 32 göçmeni yakaladı.
Suriye, Eritre ve Orta Afrika uyruklu göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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