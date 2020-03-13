Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Balıkesir'de 34 aranan şahsı yakalandı - Haberler

Balıkesir'de 34 aranan şahsı yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 34 kişiyi ele geçirdi.

13.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:48
Balıkesir'de 34 aranan şahsı yakalandı
Balıkesir 'de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 34 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 9 bin 478 kişi sorgulanmış, ve 2'si Altıeylül, 3'ü Ayvalık, 1'i Balya, 1' Bandırma, 1'i Burhaniye, 11'i Edremit, 2'si Erdek, 1' Gömeç, 1' Gönen, 1'i İvrindi, 1'i Havran, 3'ü Karesi, 3'ü Kepsut, 1'i Manyas ve 2'si de Savaştepe ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 34 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Haberler
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı Haberler
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı Haberler
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Haberler
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Diyanet, Haberler
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi