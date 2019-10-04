Haberler » Güncel » Haber

Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

04.10.2019 18:10Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Cunda Adası Ortunç mevkisinde Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 24'ü Suriye, 7'si Somali, 2'si Irak ve 2'si Yemen uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:21 Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu
00:20 Büyükçekmece'de havalimanı servis aracı devrildi; 5 yaralı
00:20 Düzce'de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldü
00:19 Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (ek)
00:18 Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu
00:17 Başkan Atay'dan kınama
00:16 Büyükçekmece'de servis midibüsü devrildi: 5 yaralı