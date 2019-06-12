Balıkesir'de 36 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 36 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy
Mahallesi'nden göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, bölgeye düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan
ve Suriye
uyruklu 36 kaçak göçmen ile organizatör M.N.'yi yakaladı.
21'i çocuk, 8'i kadın kaçak göçmenler ile M.N.'nin Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.
- Balıkesir
Kaynak: DHAAyvalık
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