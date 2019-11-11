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Balıkesir'de, 377 bin fidan toprakla buluşturuldu

BALIKESİR'in Balya ilçesinde 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde, 377 bin 42 fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:22Balıkesir'de, 377 bin fidan toprakla buluşturuldu
BALIKESİR'in ilçesinde 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde, 377 bin 42 fidan toprakla buluşturuldu.

Balya'da Akbaş ağaçlandırma sahasındaki etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Kaymakam Burak Keser, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, İvrindi Belediye Başkanı AK Partili Yusuf Cengiz, Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

'EN ÇOK GENÇLERİMİZ ADINA HEYECANLIYIM'

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, bu kampanyayı desteklediklerini belirterek şöyle konuştu: "Bu dönem fidan dikme dönemi. Bu dönem fidanları toprakla buluşturma dönemi. Bir öğrencimizin twitine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu tepki vermesiyle bugün bir kampanya eşliğinde belki dünya rekoru kıracak şekilde Türkiye'nin her yerinde 11 milyon fidan dikiliyor. Balya ilçemizde Akbaş ağaçlandırma sahasında ilimizdeki en büyük ağaçlandırma kampanyasını yapıyoruz. Marmara Adası'ndan tutun Sındırgı'da, Dursunbey'de ilimizin her yerinde bugün gençlerimiz belki hayatında ilk kez fidan dikecekler, yetişkinlerimiz de diktikleri ağaçlar gibi bugün tekrar ağaç dikecekler. Sulamak, hayat vermek güzeldir. Ben en çok gençlerimiz adına heyecanlıyım. Onlarla beraber bugün ağaç dikeceğiz hayırlı uğurlu olsun."


- Balıkesir

Ersin Yazıcı, Balıkesir, AK Parti, Balya, Güncel

Kaynak: DHA

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