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Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

10.10.2019 12:34Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi Madra Köprüsü bölgesinde devriye nöbeti görevi yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Minibüste Midilli Adası'na geçmek isteyen Orta Afrika, Mali ve Cezayir uyruklu 15'i kadın, 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen H.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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