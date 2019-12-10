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Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz" dedi.

10.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:09

'in ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi." ifadelerini kullandı.

5 İLDE DA HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.

BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI'DAN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, NTV canlı yayınında depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Hepimize geçmiş olsun. Altıeylül merkezli deprem meydana geldi. 112'ye, AFAD'a, belediye itfaiyesine, jandarma ve polise herhangi bir bildirim yapılmadı. Merkezde olduğu için bazı vatandaşlarımız sokakta. nedeniyle hastaneye başvuruda bulunan bir vatandaşımız da yok. Akçaköy mahallemizde itfaiye ve jandarma ekiplerimiz bulunuyor. Orada da bir hasar bulunmuyor.

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4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

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Kaynak: AA


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