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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 18 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

11.12.2019 00:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:54Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem

'in ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 18 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı vatandaşların panik yaşadığını söyledi.

Kendilerine intikal eden ciddi bir durumun olmadığını belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an için hastanelerimize 18 kişi başvurdu. Herhangi ciddi bir durum söz konusu değil. anında oluşan panikten dolayı bazı vatandaşlarımız bayılmış. Bazıları ise evden dışarıya çıkma esnasında dolap kapağı gibi yerlere kafasını çarpmış. Hepsi ayakta tedavi oldu. Çok şükür ciddi bir durum yok."


Balıkesir, Altıeylül, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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