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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, tüm ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

11.12.2019 02:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 02:14Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem
'in ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, tüm ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir'de merkez üssü Altıeylül ilçesi olan bir deprem yaşandığı belirtildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım ve hasarın söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerine devam ettiği kaydedildi.
Balıkesir'de 20'ye yakın vatandaşın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğunun dile getirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. nedeniyle şu an için hastanelerimizde herhangi bir vatandaşımız mevcut değildir. Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. Tüm hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileriz."

Balıkesir, Altıeylül, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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