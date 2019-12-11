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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem (3)

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

11.12.2019 00:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:40
'in ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.
Panik yaşayarak evlerinden ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.
Vatandaşlardan Zeki Kolçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşadığını ve kızını ziyaret etmek için Balıkesir'e geldiğini söyledi.
Depreme evdeyken yakalandıklarını belirten Kolçak, "Korktuk, panikle sağa sola koşuşturduk ve evden çıktık. Şu an bekliyoruz. Burada biraz daha bekleyip eve çıkmayı düşünüyoruz." dedi.
Üniversite öğrencisi Güray Delibaş da daha önce Van depremini yaşadığını belirterek, "O duyguları yeniden yaşadık. Arkadaşlarla dışarıdayız. Sabaha kadar burada beklemeyi planlıyoruz. İnşallah yeniden deprem olmaz. Van depremini yaşayan biriyim. O duyguyu çok iyi biliyorum. İnşallah yıkılan binalar olmaz." diye konuştu.
Bu arada ilçedeki bir kız yurdunda kalan ve deprem nedeniyle korkudan bayılan bir kız öğrenci 112 Acil Servis ekibince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kız öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem (3)

Balıkesir, Altıeylül, Deprem, Güncel

Kaynak: AA


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