Haberler » Güncel » Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Akçaköy Mahallesi sakinleri - Haber

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Akçaköy Mahallesi sakinleri

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakıp ısınarak geçiriyor.

11.12.2019 04:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 04:24
'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden kırsal Mahallesi sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakıp ısınarak geçiriyor.
Kentte peş peşe meydana gelen 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremleri en çok hisseden Altıeylül ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri dışarı çıkarak ateş yakıp ısınmaya çalıştı.
Bazı evlerde de küçük çatlaklıkların olduğu görülürken, mahalle sakinleri geceyi dışarıda geçiriyor.
Mahalle Muhtarı Şerafettin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden dolayı bir tahribat olmadığını söyledi.
Vatandaşların biraz tedirgin olduğunu belirten Demirci, "İnşallah bir daha olmaz, Allah'tan tek temennimiz bu. esnasında maalesef yapacak bir şey olmuyor, takdir Allah'a kalmış. Köyümüzdeki eski evlerde birkaç çatlak var, başka da bir sıkıntımız yok." diye konuştu.
"Evlere gidip uyuyamıyoruz"
Mahalle sakinlerinden Şükrü Gurbak da depremi çok şiddetli hissettiğini dile getirdi.
Geceyi sokakta geçirdiklerini anlatan Gurbak, "Evlere gidip uyuyamıyoruz. Köyümüzde ufak tefek çatlaklar haricinde yok. Şimdi de dışarıdayız ateşin başında. AFAD, belediye, jandarma Allah razı olsun geldiler halimizi hatırımızı sordular gittiler." dedi.
Vatandaşlardan Hatice Babacan ise depremde çok korktuklarını belirterek, köydeki bazı kişilerin kent merkezine gittiğini, deprem anında hiçbir şey yapamadıklarını ve geceyi sokakta geçirdiklerini söyledi.
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Akçaköy Mahallesi sakinleri

Balıkesir, Akçaköy, Deprem, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:22 Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Akçaköy Mahallesi sakinleri - Haber
04:17 Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor - Haber
04:12 Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Haber
04:08 Şehre domuz indi - Haber
04:00 Balıkesir'deki depremin ardından Büyükşehir Belediyesi'nden çay ve çorba ikramı - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
23:43 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü - Haber
23:26 Son Dakika: Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi - Haber
22:55 Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı - Haber
22:16 Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum" - Haber
11.12.2019 04:46:43