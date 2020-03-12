Balıkesir'de 4 uyuşturucu taciri tutuklandı
Balıkesir polisi son 24 saatte il genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı.
12.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:45
Balıkesir polisi son 24 saatte il genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Polisin operasyonları sırasında yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararı ile serbest kalırken, diğer şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 2 kilo 480 gram Esrar, 47,68 gram Metamfetamin, 101,61 gram Bonzai, 13 gram Hint Keneviri Tohumu, 4 kök Hint Keneviri Bitkisi, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 3 adet tabanca fişeği ile bin 386 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Baht da katıldı. Yakalanan zehir tacirlerinden 4'ü adli makamlarca tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 2 kilo 480 gram Esrar, 47,68 gram Metamfetamin, 101,61 gram Bonzai, 13 gram Hint Keneviri Tohumu, 4 kök Hint Keneviri Bitkisi, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 3 adet tabanca fişeği ile bin 386 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Baht da katıldı. Yakalanan zehir tacirlerinden 4'ü adli makamlarca tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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