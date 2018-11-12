Balıkesir'de 40 Kaçak Göçmen Yakalandı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Küçükköy
Mahallesi Tuzla
mevkisinde Afganistan
uyruklu 40 göçmen tespit etti, organizatörler A.R.T. ile K.T'yi gözaltına aldı.
Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalıştığı belirlenen kişilerden 1 lastik botun ele geçirildiği bildirilen açıklamada, organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.
Jandarma,Ayvalık,Yunanistan,Balıkesir
12 Kasım 2018 Pazartesi 21:55