Haberler » Güncel » Haber

Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

17.09.2019 16:12Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cunda Adası Ortunç mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin gizlendiğini fark etti.
Harekete geçen ekipler, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 25'i Suriye, 17'si Afrika ülkeleri uyruklu 42 kişiyi yakaladı.
Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek istedikleri belirlenen düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen bu kişilere yiyecek ve içecek de verildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26 "Istanbul Photo Awards 2019" sergisi Ankara'da
20:26 Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
20:25 Bakan Turhan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile bir araya geldi
20:25 Spor galatasaray club brugge'e hazır
20:24 Senegal'de kano battı: 6 ölü
20:22 FLAŞ
20:21 Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı