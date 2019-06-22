22.06.2019 14:15
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Balıkesir'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükköy Mahallesi Badavut Tekev mevkiinde arazi taraması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakaladı. Yapılan aramada şişme bot, bot motoru, pompa, benzin ve çok sayıda can yeleği ele geçirildi. 28'i çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere toplam 42 kaçak göçmenin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis organizatörlerin yakalanması için çalışma başlattı.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Ayvalık , Yunanistan , Midilli Adası , Balıkesir , Güncel

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