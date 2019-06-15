15.06.2019 15:01
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Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye hazırlanan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye hazırlanan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi'nde bir siteye ulaşım sağlanan yolda yabancı uyruklular olduğunu tespit etti.
Küçükköy Jandarma Karakoluna getirilen Afganistan uyruklu 11'i kadın, 18'i çocuk 44 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yayıncı uyrukluların yurt dışına çıkışını organize ettiği öne sürülen N.R. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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