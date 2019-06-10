Balıkesir'de 45 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 45 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı. Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy
Mahallesi'nden göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma bölgeye düzenlediği operasyonla yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 18'i çocuk, 14'ü kadın Suriye
uyruklu 45 kaçak göçmen ile organizatör İ.E.'yi yakaladı.
Kaçak göçmenler ile İ.E.'nin Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.
- Balıkesir
Kaynak: DHA
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