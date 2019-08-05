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Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

05.08.2019 17:11 Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında Altınova Mahallesi Çamlık mevkisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan bir grubu fark etti.
Harekete geçen ekipler, 38 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu arada jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi'nde de Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 2 Suriye, 7 Afganistan uyruklu toplam 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Olayla ilgili organizatör olduğu öne sürülen M.C. ve A.I, gözaltına alındı.

Midilli Adası, Yunanistan, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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