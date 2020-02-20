Haberler » Güncel » Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

20.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:44Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan lastik botu durdurdu. Lastik botta 46'sı Afganistan 1'i Gambiya uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 19'u erkek, 13'ü kadın ve 15'i çocuk 47 kaçak göçmen hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi.


- Edremitbalıkesir

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvalık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
20.02.2020 11:54:36