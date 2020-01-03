Balıkesir'de, 48 saatte 35 silah ele geçirildi

BALIKESİR'de, polis ekiplerince 48 saat içinde düzenlenen operasyonlarda, 35 silah ele geçirildi. Silahlara el koyulurken, yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, kent genelinde son 48 saatte düzenledikleri operasyonlarda, 35 silah ele geçirdi. Edremit ilçesinde 5 kurusıkı, 185 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, 16 yivsiz av tüfeği; Ayvalık'ta 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı ile 20 fişek; Burhaniye'de 1 ruhsatsız tabanca, 1 yivsiz av tüfeği; Bandırma'da 1 yivsiz av tüfeği, 1 kurusıkı ve 9 fişek; Manyas'ta 1 yivsiz av tüfeği ve 18 fişek, kent merkezinde 2 kurusıkı, 1 yivsiz av tüfeği ve 1 ruhsatsız silah olmak üzere toplam 35 silah ele geçirildi. Polis ekiplerince silahlara el koyulurken, yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.